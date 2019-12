Il Roma - Ghoulam ha chiesto di andar via per ritrovare condizione. In uscita altri tre azzurri

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa azzurra in vista della prossima sessione di calciomercato "Forse il Napoli non si fermerà a Lobotka. Qualche giocatore andrà via, Tonelli è ai margini ed è un giocatore in partenza, Younes molto probabilmente andrà via perchè sta trovando poco spazi, anche Gaetano non dovrebbe rientrare nelle rotazioni a centrocampo. Ghoulam ha chiesto di andare a giocare per trovare condizione e ritmo, magari in una squadra diversa dal Napoli. Se dovesse partire Ghoulam allora un terzino sinistro arriverà sicuramente, Ricardo Rodriguez piace. Occhio a Gaetano, la sua partenza con Lobotka potrebbe richiedere a Gattuso anche un'altra soluzione".