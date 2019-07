Il Roma - Il Napoli accelera per Pèpè! Offerta super al Lille e non ci sono problemi per l'ingaggio

Se l’affare James Rodriguez è più complicato che mai quello che potrebbe portare Nicolas Pepé al Napoli si sta cominciando a delineare. Fa sul serio De Laurentiis per l’attaccante ivoriano del Lille. I 22 gol segnati dal 24enne in Ligue 1 hanno fatto il giro del mondo e gli hanno dato molta visibilità. Tanti i club che si sono interessati a lui, compreso quello azzurro. E siccome ad Ancelotti serve un rinforzo in attacco allora Giuntoli si è messo in moto per cercare di portarlo a Castelvolturno. Come? Sborsando un bel po’ di soldoni e mettendo nella trattativa anche il cartellino di un giocatore che sta spopolando in Coppa d’Africa. E James Rodriguez? Beh De Laurentiis è stato chiaro: «Se ce lo cedono in prestito va benissimo. In caso contrario investo i soldi su un attaccante più giovane che segna molte reti». L’identikit ad oggi porta a Nicolas Pepé. Questo talento che è esploso nell’ultimo anno permettendo al Lille di fare un grande campionato alle spalle del Paris Saint Germain. Non è una prima punta ma a livello realizzativo è un fenomeno. Ha una forza esplosiva non da poco e quando parte in velocità non lo ferma nessuno. Nell’eventuale tridente alle spalle di Milik o Mertens potrebbe giocare sia a sinistra che a destra. Quindi non nel ruolo di James Rodriguez ma in quello di Insigne o Callejon. Ma poco importa dove sarà utilizzato, sarebbe un grande pezzo da novanta per il Napoli di Ancelotti nella prossima stagione.

LA TRATTATIVA. Come detto il Napoli sta provando ad accelerare aspettando che il Real si sbrighi a concedere il prestito oneroso di James Rodriguez. Le cifre sono abbastanza alte e al Napoli non sembra interessare troppo. Praticamente De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia sessanta milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas. Il francoalgerino, che con Ancelotti troverebbe poco spazio, accetterebbe volentieri una nuova esperienza. C’è da capire adesso cosa ne pensa il Lille e soprattutto si dovrà trovare l’accordo economico con il calciatore. Che non dovrebbe essere un problema. È naturale che anche in questo caso la trattativa non sarà veloce. Dopo il primo contatto ora ci sarà la proposta che verrà valutata bene. Sicuramente il ragazzo ivoriano potrebbe essere fondamentale per la causa azzurra e calmerebbe eventualmente Ancelotti nel caso in cui De Laurentiis dicesse no a James Rodriguez. Pepé, comunque, è stato già avvisato di questo interesse del Napoli. E naturalmente non avrebbe problemi ad accettare un trasferimento in azzurro alla corte di un allenatore che ha vinto tutto nella sua carriera. Si confronterebbe in un contesto diverso da quello francese. In un campionato che ha lanciato tantissimi ragazzi e rilanciato campioni in ombra il giovanotto ivoriano seriamente potrebbe poi valere 150 milioni di euro. De Laurentiis la sua proposta l’ha fatta adesso si attende la decisione del Lille. Che con sessanta milioni più Ounas potrebbe seriamente essere accontentato.