Il Roma - Il Napoli deve accontentare il Celta: una sola strada per arrivare a Lobotka

Quando il Napoli non riesce a chiudere un acquisto in poco tempo, nei tifosi serpeggia sempre un po’ di preoccupazione. Purtroppo molti affari dati per sicuri sono saltati, o si sono arenati senza un motivo chiaro. Stavolta nel limbo c’è Stanislav Lobotka, il rinforzo di centrocampo che Rino Gattuso aspetta con ansia. È lui il prescelto per dare all’allenatore il cosiddetto “vertice basso” davanti alla difesa, un calciatore che sappia dare garanzie nella fase di non possesso e impostare l’azione “dal basso”, cosa che il Napoli odierno non riesce a fare. Ma, almeno stavolta, i tifosi del Napoli dovrebbero stare tranquilli: l’acquisto di Lobotka dovrebbe andare a buon fine. Ci penserà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a sistemare tutto.

Vero che De Laurentiis ha preso un pochino di tempo, ma solo per valutare le ultime possibilità di arrivare a Torreira, che invece l’Arsenal non vuole vendere, o avere la possibilità di sfruttare qualche grande occasione di mercato, come ad esempio Tonali, che invece è promesso all’Inter per la prossima estate. Giuntoli dovrebbe cedere alle richieste del Celta Vigo, che finirà per accontentarsi di un’offerta di 20 milioni di euro complessivi. Anche in questo caso De Laurentiis ha cercato di risparmiare, ma non c’è stato verso. La formula che il Napoli dovrebbe presentare è quella del prestito a 3 milioni di euro più 17 di diritto di riscatto a condizioni molto facili, per rendere questo diritto praticamente obbligatorio. 20 milioni, quindi, senza bonus “facili” e senza recompra. Il Napoli aveva provato per 15 milioni, poi saliti a 16 e poi a 18. Ma per ottenere il sì del vulcanico Mourino bisogna soltanto accontentarlo.