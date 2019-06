Il Roma - James in vendita, il Napoli sogna: il Real Madrid fissa il prezzo

Un sogno di mercato. I tempi, del resto, sono quelli giusti. James Rodriguez è sul mercato, e il Napoli ci prova. Soprattutto per fare contento Ancelotti, ma anche per regalare ai tifosi un colpo pazzesco. Un calciatore da 40 milioni di followers sui social, che portrebbe un ritorno di immagine notevole. Dopo le parole rilasciate da Karl-Heinz Rummenigge, è arrivato anche il saluto ufficiale del Bayern Monaco a James Rodriguez. Il fantasista colombiano, su sua richiesta, non è stato riscattato dai campioni di Germania dopo le due stagioni insieme. I bavaresi avrebbero dovuto versare 42 milioni di euro nelle casse del Real, ma il giocatore non aveva nessuna intenzione di rimanere al Bayern. «Ha dato un importante contributo ai successi che abbiamo ottenuto negli ultimi due anni, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro », ha spiegato l’ad Rummenigge. «Voglio ringraziare il club e i tifosi che ci hanno sempre assicurato un grande sostegno. Sono stati due anni indimenticabili, sono stato bene e porto con me i migliori ricordi di questa avventura, augurando il meglio alla squadra», le parole di Rodriguez che adesso torna al Real, visto che il cartellino è di proprietà dei blancos. Il suo futuro, pero’, non sarà a Madrid e in questi ultimi giorni si è parlato dell’ipotesi Napoli, dove Ancelotti sarebbe felice di allenarlo di nuovo. Il colombiano, dunque, torna al Real: club proprietario del suo cartellino, ma che potrebbe cederlo in questa sessione di mercato a una cifra intorno ai 50 milioni. Alto l'ingaggio, che in Germania era di circa 7,5 milioni. Stipendio fuori dai parametri del Napoli, ma nemmeno troppo distante dal "tetto", fermo oggi a 5,5 milioni. Operazione complessa ed esosa, senza dubbio. Ma con una ferma volontà di portarlo in azzurro il colpo non è impossibile. Non si tratta di un'idea che può "stuzzicare" o meno De Laurentiis, anzi. Sarebbe una manovra di portata epocale per il club di De Laurentiis, che mai ha ingaggiato un calciatore così importante in quanto a costo del cartellino, ingaggio, e soprattutto ritorno pubblicitario. James Rodriguez in Sud America è una vera e propria stella, con oltre 40 milioni di followers sui social. Per il Napoli sarebbe un'operazione strategica, anche in termini di ritorno di immagine e sponsorizzazioni.