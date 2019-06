Il Roma - James non sarà a Dimaro ma sta già cercando casa a Napoli

Il Real Madrid si avvicina al Napoli per accontentarlo su James Rodriguez. Se proprio non sarà prestito, si troverà una formula per un riscatto obbligatorio a “tot” condizioni. Secondo il quotidiano Il Roma, il calciatore si starebbe già attivando per cercare casa, ma chiaramente con la Coppa America in corso servirà pazienza. Difficile vederlo a Dimaro, tanto per cominciare.