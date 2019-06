Il Roma - Koulibaly resta un altro anno, poi andrà al Real: ADL lo ha inserito nel riscatto di James

I tifosi del Napoli sono contenti del mercato che il presidente De Laurentiis sta facendo. Certo, dispiace per la partenza di Albiol, ma l’arrivo di James Rodriguez e Manolas sta ridando entusiasmo al popolo partenopeo. Un entusiasmo che nelle scorse estati si era un po’ perso. C’è, però, un “fastidioso” tormento, legato al futuro di Koulibaly. Uno dei campioni azzurri, il pezzo pregiato della difesa. Resta o va via?

LE OFFERTE non mancano, e sono sempre più importanti. Arrivano rassicurazioni su rassicurazioni, ma le voci attorno al senegalese si rincorrono a grande ritmo. E in più c’è la voce della clausola rescissoria che è un incubo per i tifosi azzurri. Il caso Higuaìn ha fatto, purtroppo, la storia. Ora è spuntata la voce (senza riscontri concreti) che la famosa clausola vale anche per questa stagione, e perfino per l'Italia. In realtà il discorso non ha alcuna importanza: clausola o non clausola Koulibaly per questa stagione rimarrà a Napoli, non serve sapere altro. Semmai, la sua partenza ci sarà tra un anno, quando i tempi per un addio dovrebbero essere maturi. E potrebbe essere il Real Madrid la squadra del difensore azzurro. Lui piace a mezza Europa, certamente ai club più importanti. Ma la maggior parte di questi si sta muovendo adesso: il City sta per prendere Maguire dal Leicester, la Juventus (l’insidia più grande dal punto di vista dei tifosi) lavora per De Ligt. Restano altre società, che però aspetteranno. Lo stesso farà il Real Madrid, che per ora si tiene Varane, Ramos e Nacho, in più ha preso il giovane Militao.

I PRIMI TRE sono ormai ultra trentenni, e nella prossima stagione il presidente Florentino Perez vuole ringiovanire un po’ la difesa, ma prendendo un giocatore esperto. Koulibaly è il nome perfetto, ed è rientrato nel discorso James Rodriguez. Nell’estate del 2020, quando il Napoli dovrà riscattare il colombiano per una cifra tra i 30 e i 40 milioni, potrà avere un succoso sconto lasciando Koulibaly al Real Madrid. Chiaramente, l’unica condizione posta è la volontà del calciatore, che ad oggi ha dato la sua disponibilità a patto di avere adeguate proposte economiche. E non solo Koulibaly per la prossima stagione: il Real Madrid è anche a caccia di Kyllian Mbappé. I Blancos non avrebbero riposto nel cassetto il sogno di arrivare al giovane attaccante francese del Psg ma starebbero lavorando per un’operazione a lungo termine, come per Koulibaly. Il club transalpino ha infatti chiuso ad ogni trattativa per questa sessione di mercato e le Merengues vorrebbero evitare un braccio di ferro con i campioni di Francia, per attendere invece il momento propizio. Mbappé, dal canto suo, si era espresso mettendo in dubbio il suo prosieguo con il Psg, rimediando una tirata d’orecchie dal patron Al Khelaifi, che lo ha di fatto tolto dal mercato. Almeno per quest’anno.

KOULIBALY non si tocca, allora: un altro anno e poi De Laurentiis non lo potrà più trattenere. La clausola esiste, ma la cifra di 150 milioni è semplicemente spaventosa. Ad oggi nessuno ha speso più di 90 milioni per un difensore centrale. Il Real potrebbe fare il grande investimento tra un anno, ma nell’affare James i prezzi per entrambi si ammortizzeranno. Sia il Napoli che gli spagnoli potrebbero fare un’operazione di alto livello. Intanto Koulibaly rimane, poi si vedrà.