Il Roma - Koulibaly, voci circolano perché qualcuno ha interesse a diffonderle: la sua volontà è chiara

Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Se lo domandano i tifosi del Napoli. La risposta arriva dal quotidiano Roma oggi in edicola: "Anche ieri Koulibaly ha ribadito che rimarrà a Napoli. Clausola o non clausola cambia poco: nessuno lo sa con certezza e se girano voci è perché qualcuno ha interesse nel diffonderle. Il senegalese vuole fare un’altra stagione in azzurro, poi tra un anno potrebbe decidere di accettare una delle tante proposte che gli arrivano da mezza Europa. Ma di certo sarà lui ancora il punto fermo del Napoli di Ancelotti. E probabilmente con lui anche gli altri “big”.