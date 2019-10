Il Roma - Malcuit ko e caso Ghoulam, cambiano le strategie: Hysaj resta e si torna sul mercato

L’emergenza difesa del Napoli scrive un altro capitolo: come non bastassero tutti gli infortuni del reparto arretrato, bisogna aggiungere alla lista anche quello di Kevin Malcuit. E stavolta si tratta di uno stop serio, lungo: il terzino francese si deve operare al crociato e rimarrà fermo per diversi mesi. Un bel guaio per Ancelotti. Non solo il beffardo pareggio in casa della Spal: il Napoli deve fare i conti anche con l’ennesimo infortunio. La malasorte sembra essersi abbattuta sugli azzurri, prendendo nel mirino il reparto difensivo. Domenica si è fermato Kevin Malcuit: un problema al ginocchio che lo ha costretto a uscire. Il terzino destro francese ha abbandonato il campo in lacrime, sorretto a spalla dai medici. Inizialmente sembrava potesse proseguire, ma poi si è arreso. Il Napoli nel pomeriggio di domenica ha parlato di “forte trauma distorsivo al ginocchio destro”, rimandando agli esami di ieri, che hanno avuto questo esito: “Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro verrà visitato domani dal Prof. Mariani a Villa Stuart”. Questo il testo del comunicato ufficiale. Purtroppo i segnali erano preoccupanti già dopo la partita: il calciatore, scosso e preoccupato, ha accusato dolore persistente e gonfiore. Segnali che facevano pensare al peggio, ossia alla rottura (o lesione) del crociato. Oggi il calciatore sarà operato per la ricostruzione del legamento, per lui si profila un lungo stop, di circa 6 mesi. Per il Napoli un problema serio, soprattutto in riferimento all’attualità: ad oggi, a due giorni dalla partita contro l’Atalanta, l’unico terzino di ruolo disponibile è Giovanni Di Lorenzo. Degli altri quattro che il Napoli ha in rosa nessuno è disponibile: Hysaj è infortunato e ne avrà ancora per un po’, Mario Rui è reduce da un problema muscolare, ma sta rientrando. Malcuit si è appena fermato e Ghoulam è nel limbo, ossia fermo perché “non è pronto”, stando alle parole di Ancelotti. Eppure l’algerino non risulta infortunato. A questo punto si guarda già a gennaio, quando il Napoli tirerà le somme per capire se sarà necessario intervenire sul mercato. Dei cinque terzini in rosa, ad oggi è disponibile solo Di Lorenzo. Mario Rui dovrebbe tornare, ma gli uomini resteranno contati. Fondamentale recuperare Ghoulam, anche in ottica futura. Se l’algerino non dovesse più dare garanzie, il Napoli dovrà guardare al mercato. Perché c’è Hysaj che è un po’ in un limbo, tra i margini della prima squadra e la voglia di andare via. Invece adesso dovrà essere riabilitato, e probabilmente a gennaio non si muoverà. Per fortuna ci sono elementi duttili, come Maksimovic e Luperto, che possono fare - rispettivamente - il terzino destro e sinistro.