Il Roma - Manolas prenderà la sua 44 anche al Napoli. Sconto sulla clausola e prezzo ridotto per Diawara

"Per Manolas al Napoli piccolo sconto sulla clausola (34 invece di 36) perché il Napoli la paga in anticipo. Su Diawara prezzo leggermente di favore: 18 mln invece di 16. Affare chiuso. Il greco prenderà la "sua" maglia 44 e guadagnerà 4 milioni per cinque anni". Lo scrive su Twitter il giornalista del Roma Giovanni Scotto a proposito dell'affare che porterà Kostas Manolas al Napoli e Amadou Diawara alla Roma. "La cessione (non voluta) di Albiol è dolorosa. Ancelotti ha sottolineato la sua importanza, ma il Napoli è stato bravo a prendere il meglio possibile, una garanzia. Con Koulibaly, Manolas forma una coppia sulla carta mostruosa. Finalmente un acquisto che fa felici i tifosi", scrive ancora Scotto su Twitter.

Per #Manolas al #Napoli piccolo sconto sulla clausola (34 invece di 36) perché il Napoli la paga in anticipo. Su #Diawara prezzo leggermente di favore: 18 mln invece di 16. Affare chiuso. Il greco prenderà la "sua" maglia n.44 e guadagnerà 4mln x cinque anni. #calciomercato — Giovanni Scotto (@scottotweet) 26 giugno 2019