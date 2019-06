Il Roma - Mario Rui, Hysaj o Rog nella trattativa per arrivare a Veretout

"Se Carlo Ancelotti darà il suo ok dal Canada, il Napoli procederà per Veretout, provando a inserire Mario Rui o Rog nel discorso. Ma occhio anche a Hysaj. Situazione in evoluzione da domani in poi, vista la cessione di Diawara alla Roma a titolo definitivo". Lo scrive il giornalista del quotidiano Roma Giovanni Scotto attraverso il suo profilo Twitter.

