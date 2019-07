Il Roma - Mertens e Callejon restano in scadenza: il Napoli non li cede se non vogliono andar via

Ultime di mercato con notizie social per il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Ad oggi Mertens e Callejon restano, anche con il contratto di scadenza. Se loro non chiederanno di partire, per il Napoli non sono calciatori in uscita. Si parlerà di rinnovo per entrambi, ma non adesso. Priorità alle cessioni e agli acquisti, quindi anche a mercato chiuso".