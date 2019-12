Il Roma - Mertens non vuole rinnovare ma non ha chiesto di partire subito

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato attraverso Twitter della questione legata al possibile rinnovo di Dries Mertens con il Napoli di De Laurentiis: "Dries Mertens al momento non vuole rinnovare il contratto col Napoli e potrebbe andare via subito. Nel suo contratto una clausola rescissoria, valida solo per l'estero. Per ora l'attaccante non ha chiesto di partire, ma il futuro è sempre più incerto. Chiede contratto da "top".

Dries #Mertens al momento non vuole rinnovare il contratto col #Napoli e potrebbe andare via subito. Nel suo contratto una clausola rescissoria, valida solo per l'estero. Per ora l'attaccante non ha chiesto di partire, ma il futuro è sempre più incerto. Chiede contratto da "top" — Giovanni Scotto (@scottotweet) December 21, 2019