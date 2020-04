Il Roma - Milik più di Mertens verso il rinnovo: si lavora alla clausola, le cifre

L'attacco del Napoli per la prossima stagione è ancora una incognita perché il futuro di tanti calciatori è in bilico. Tra questi anche Arkadiusz Milik e Dries Mertens, alle prese con un rinnovo che non arriva ancora. Ma, secondo Il Roma, il club azzurro non vuole perderli entrambi e, ad oggi, vedrebbe maggiori spiragli per prolungare il contratto del polacco. Le parti sono al lavoro per inserire una clausola di risoluzione a 60 milioni di euro.