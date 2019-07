Il Roma - Milik spara alto per il rinnovo, ADL apre alla cessione: Icardi pista calda

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il Napoli per fare posto a Mauro Icardi. Lo scrive Giovanni Scotto sull'edizione odierna de 'Il Roma": "Anche Ancelotti sarebbe d’accordo, seppur l’idea di perdere Milik non lo rende felice. Sarebbe De Laurentiis maggiormente favorevole, perché la trattativa per il rinnovo del polacco non è andata bene. Milik ha chiesto un nuovo contratto da 3,5 milioni l’anno, troppi per De Laurentiis. Un’offerta importante potrebbe convincere il presidente, e non si esclude che Milik possa essere offerto all’Inter nel discorso Icardi, ma anche alla Roma, che se non dovesse riuscire a prendere Higuaìn potrebbe fare più di un pensiero per il polacco del Napoli. Solo suggestioni, ma un eventuale arrivo di Icardi aprirebbe a inaspettati scenari".