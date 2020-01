Il Roma - Muro del Celta: cede Lobotka solo a titolo definitivo, servono 20mln

Dovrebbe entrare nel vivo il mercato del Napoli. Ora che siamo entrati nel mese di gennaio e le aperture delle trattative sono imminenti, al club azzurro resta soltanto da affondare i colpi necessari per dare a Gattuso i rinforzi richiesti. Per ora, si lavora ad almeno un colpo: il nome è del centrocampista tanto richiesto ed evocato. Il prescelto è Stanislav Lobotka del Celta Vigo, elemento già cercato in passato e ora pronto a vestire la maglia del Napoli.

LA TRATTATIVA è più imbastita, condotta da Maurizio Micheli, capo scouting che ha fatto le veci di Giuntoli, in vacanza e di rientro oggi dagli Stati Uniti. C’è l’accordo con il centrocampista slovacco (contratto da cinque anni a 1,8 milioni a stagione) ma non c’è ancora il sì definitivo del Celta Vigo. Il club spagnolo lascerà partire il calciatore per impegni presi in precedenza con lo stesso, ma serve l’offerta giusta. Premesso che Lobotka ha una clausola di 50 milioni, il Celta ne aveva chiesti 25 per farlo partire subito. Il Napoli era partita con una offerta di 15 milioni più 3 di bonus per un prestito con diritto di riscatto. Niente da fare, perché il Celta cede solo a titolo definitivo, anche con la formula del prestito con “obbligo”. Per il Napoli non sarebbe un problema, ma il nodo è la cifra: il club azzurro sarebbe arrivato al massimo a 18 milioni complessivi, ma il Celta Vigo non si smuove: servono 20 milioni e Lobotka può partire.

DISTANZA MINIMA e ampia disponibilità del Napoli, ma serve l’ultima parola: l’ok definitivo deve arrivare da Aurelio De Laurentiis, probabilmente non contento di spingersi fino a questa cifra. Sulla trattativa non pesa l’assenza di Giuntoli, che comunque è pronto a finalizzarla, ma l’ultima parola è del presidente. Appena arriverà il sì l’affare si concluderà, salvo sorprese clamorose e cambiamenti di idea che in vero non sono inconsueti nel mercato del Napoli.