Il Roma - Non solo Atletico e Juve, su Hysaj spunta anche l'Inter

L’addio era vicino, sembrava scontato, ora appare certo dopo le ultime dichiarazioni: «Sono pronto per una nuova avventura». Elseid Hysaj 'saluta' il Napoli non appena è tornato in patria, lo fa con un'intervista che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, è chiara e sincera, diretta ed esaustiva. L'acquisto di Di Lorenzo era il primo indizio, le parole di Hysaj la conferma su una staffetta annunciata. L'ex Empoli, quello arrivato con Sarri, dirà addio dopo quattro stagioni. La volontà è stata reciproca: del Napoli e del calciatore. Questione di motivazioni e anche di caratteristiche tecniche. Di Lorenzo non è più bravo di Hysaj ma è un terzino offensivo che sa spingere. Hysaj era un pupillo di Sarri ed era perfetto per le sue idee di calcio, per la linea a quattro alla quale offriva equilibrio e sostegno con le sue peculiarità.



OFFERTE. Tante squadre sono interessate a Hysaj, che all'età di 25 anni s'è detto pronto per una nuova avventura. Potrebbe restare in Italia (piace all'Inter) o ripartire dall'estero. Dalla Spagna, ad esempio, fanno sapere che c'è anche l'Atletico Madrid sulle sue tracce. Possibile anche un ritorno tra le braccia di Sarri qualora l'attuale tecnico del Chelsea ripartisse dalla Juve. Proprio i bianconeri cercarono Hysaj un paio d'anni fa ma il Napoli lo blindò e lo stesso calciatore scelse di restare in azzurro. Oggi è cambiato tutto.



LA SUA AVVENTURA. Hysaj è stato acquistato dal Napoli nell'estate del 2015 con l'arrivo di Sarri, che lo aveva già allenato ad Empoli. In quattro anni il terzino albanese ha disputato 170 partite col Napoli diventando un riferimento sulla corsia di destra. In poco tempo scavalcò Maggio nelle gerarchie e poi le ha giocate tutte, o quasi, fino all'arrivo di Ancelotti. Quest'anno Hysaj s'è alternato con Malcuit e la sensazione di non essere più protagonista è tra i motivi del futuro addio. Non resta che attendere sviluppi dal mercato.