Il Roma - Ounas-Nizza, ci siamo: via in prestito con diritto di riscatto, Verdi bloccato

Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha parlato delle ultime ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul mercato in uscita del Napoli: "Ounas è davvero vicino al Nizza, ci siamo per il prestito con diritto di riscatto a 22 mln, il Napoli non lo perderà ma cederà solo in prestito. Su Tonelli c'è la richiesta di prestito della Fiorentina che ultimamente non si sta facendo sentire. Verdi è bloccato, il Napoli potrebbe anche confermarlo".