Il Roma - Per Lobotka il Napoli usa la consueta strategia di mercato: le ultime

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social: "Per prendere Lobotka il Napoli utilizza la consueta strategia di mercato. Punta sulla volontà del giocatore e non cede alle richieste del club proprietario. Posizioni ferme: offerta di 18 milioni contro una richiesta di 22. Si tratta ancora, ma per ora il Celta insiste".