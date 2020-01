Il Roma - Retroscena: ADL ha chiuso subito Petagna per strapparlo a due big italiane

Il Napoli si muove per il presente, ma anche per il futuro. Dopo Politano, in poche ore De Laurentiis ha acquistato un altro attaccante. È Andrea Petagna della Spal, che però rimarrà in prestito a Ferrara e raggiungerà la squadra azzurra solo la prossima estate. Un’operazione che il Napoli ha voluto chiudere velocemente, perché l’attaccante era ambito da diverse società, tra cui l’Inter e la Roma. Petagna costerà poco meno di 20 milioni di euro, e firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione bonus compresi. In questo campionato ha segnato 8 gol, praticamente quasi tutti quelli della Spal. Nella scorsa stagione arrivò a 16 reti.