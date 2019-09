Il Roma - Rinnovo Milik in bilico: il polacco ha fatto la sua richiesta, il Napoli aspetta il rendimento stagionale

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social: "Arkadiusz Milik si è ristabilito dal fastidio al pube che lo ha rallentato in questo inizio di stagione. Ha ritrovato la condizione sufficiente per giocare. Capitolo rinnovo: l’attaccante chiede ancora 3,5 mln. Il Napoli riflette e attende il suo rendimento in questa stagione".