Il Roma - Rog-Cagliari, ci siamo: andrà via con la stessa formula dell'addio di Inglese

Marko Rog andrà al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto, la stessa formula utilizzata per Inglese al Parma. La conferma arriva da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che aggiorna i suoi profili social con le ultime sul mercato del Napoli.

Come anticipato da @TvLuna_Canale14 praticamente fatta per #Rog al #Cagliari. 15mln + bonus. Come per #Inglese prestito con obbligo. #calciomercato