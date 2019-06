Il Roma - Roma su Mertens per lasciare Manolas: la posizione del Napoli è rigida

Non è stupida, la Roma. Lo spiegava la canzone. Per lasciar partire Manolas, che ha una clausola da 36 milioni, vorrebbe Dries Mertens dal Napoli. Ma solo perché il Napoli, a quanto pare, preferirebbe inserire contropartite tecniche nell'affare. Aveva pensato a Diawara, ad esempio, ma non si aspettava la richiesta della Roma: dateci Mertens. Non fa una piega. Un difensore forte per un attaccante forte: è la legge del mercato. Una proposta che il Napoli ha congelato, al momento. Perché Dries è (ancora) al centro del progetto in questi giorni di nomi, chiacchiere e suggestioni. James è un fenomeno e Lozano il futuro, ma entrambi sono (ancora) del Real Madrid e del Psv. Per questo Mertens resta indispensabile. Garantisce gol e attaccamento alla maglia. Il belga è un simbolo, non solo un calciatore. E si è già espresso:vuole restare per superare Hamsik nella classifica all-time dei marcatori. Gli basterebbero pochi mesi per scavalcarlo a quota 121 gol. Ma il contratto di Mertens è in scadenza nel 2020 e il rinnovo è lontano. Oggi non ci sono i presupposti per un prolungamento. Non c'è intesa economica perché l'età (Mertens ha compiuto 32 anni un mese fa) è un fattore che incide. Un dettaglio da non sottovalutare. Un bel rebus da sciogliere nei prossimi giorni. La Roma lo sapeva e si è inserita. Almeno ci ha provato. La richiesta di avere Mertens ha una sua coerenza strategica. Uno scaltro tentativo. Il Napoli riflette, lo fanno tutti. Vuole Manolas ma alle sue condizioni. Come la Roma: lo cederebbe, ma alle proprie condizioni. Bisogna incontrarsi a metà strada. Ma come? Il Napoli deve convincersi a pagare i 36 milioni della clausola, altrimenti il via libera per Mertens. Perché non basta proporre Diawara mentre Mario Rui, oggi, è semplicemente un'ipotesi se Kolarov andasse altrove. Una delle tante. Da questo labirinto, al momento, non si scappa. Nessuna delle due, salvo sorprese, intende fare passi indietro. Entrambe credono di aver maggiore potere contrattuale. Il Napoli ha l'accordo con Manolas, la Roma ha Manolas. Il Napoli sa che Manolas partirà, la Roma sa che Mertens (al momento) non rinnova. Si sono studiate, le due squadre, ed ora si affrontano sul tavolo delle trattative. Una sfida intrigante. Difficile, oggi, azzardare previsioni. C'è grande equilibrio. Ma prima o poi dovrà rompersi e non passerà molto tempo. Potrebbe accadere con l'inserimento a sorpresa. Occhio alla Juve....