Il Roma - Scelta l'alternativa di Ghoulam: si lavora per Fares, spunta la cifra per chiudere

Preso Giovanni Di Lorenzo, il Napoli adesso si è messo alla ricerca di un terzino sinistro. Ancelotti aveva espresso apprezzamento per Theo Hernandez del Real Madrid, fratello del più celebre Hernandez del Bayern Monaco. Ma le titubanze del calciatore e i costi alti hanno fatto cambiare idea al club azzurro. Ora negli interessi di Giuntoli e De Laurentiis c’è Mohamed Fares della Spal. Anche lui algerino come Ghoulam, il terzino ha 23 anni e il vantaggio di essere gestito da Mino Raiola, già procuratore di Insigne, che potrebbe portarlo a Napoli con facilità. Fares è stato appena riscattato dalla Spal dal Verona a una cifra di circa 4 milioni. Per prenderlo ne potrebbero basta una decina, o poco più.