Il Roma, Scotto: "Elmas obiettivo per il centrocampo, Pulgar intriga per la clausola bassa"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social commentando il mercato del Napoli: "L'obiettivo per il centrocampo del Napoli è Elmas. Pulgar intriga per il basso valore della clausola, ma le sue caratteristiche (soprattutto fisiche) non vanno pienamente incontro alle esigenze di Ancelotti. Veretout ormai lontano".