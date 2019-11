Il Roma - Si è parlato di Inter, ma Mertens resterebbe a vita in azzurro

Il quotidiano Roma oggi in edicola affronta il tema relativo al futuro di Dries Mertens: "Non pensa al suo futuro il bomber, se fosse per lui resterebbe volentieri in maglia azzurra. Si è parlato di un accordo con l’Inter a gennaio ma conoscendolo non andrebbe mai via prima del previsto. Poi a giugno potrà anche decidere di accasarsi a Milano sponda nerazzurra. Ma fino a quel momento darà tutto per il Napoli".