Il Roma - Verdi non era mai stato bloccato da Ancelotti: l'esterno chiaro dalla fine della scorsa stagione

Si conclude senza sorprese il mercato del Napoli. Per la verità qualcosa c’è, perché Simone Verdi alla fine è andato via. Proprio all’ultimo giorno il Torino si è deciso a prenderlo come aveva chiesto il Napoli ormai da mesi. Cessione a titolo definitivo. 25 milioni, senza sconti. Il club granata si è fatto avanti e De Laurentiis ha accontentato il calciatore, cedendolo al Torino in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 25 milioni. L’esterno, deludente nella sua prima stagione nel Napoli, non era stato tolto dal mercato, né Ancelotti lo aveva bloccato. Anzi, proprio il calciatore, appena finito il campionato, aveva chiesto la possibilità di giocare con continuità. Sarebbe stato accontentato, ma solo alle condizioni del Napoli. Si è dovuto aspettare l’ultimo giorno, ma tutto si è risolto, con il contratto depositato proprio negli ultimi minuti. Ma il Napoli ha comunque fatto un annuncio: in mattinata è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Fernando Llorente in azzurro. Ufficializzata anche la cessione di Vlad Chiriches al Sassuolo. Infine, rinforzo in extremis per la Primavera di Roberto Baronio. Acquisito a titolo definitivo l’attaccante Samuele Vianni (18 anni) dalla Virtus Entella.