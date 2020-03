Il Roma - Zielinski verso il rinnovo: trattativa finalmente ai dettagli, ecco cosa manca

Ora che c'è qualcuno alle sue spalle risulta anche più semplice osare fino a rischiare, consapevole del fatto che qualunque cosa accada ci sarà sempre qualcun altro pronto a sostenerlo. Aveva proprio bisogno di uno come Demme uno come Zielinski: un giocatore di fantasia costretto per mesi a fare ciò che stonava col suo dna di talento da coltivare. Con Ancelotti si era diviso tra esterno e centrocampista centrale, in ogni inedito ruolo aveva qualche umana lacuna, sentiva di non poter fare ciò che sapeva, di non poter essere realmente Piotr e pur apprezzando l'idea di crescere e completarsi, avvertiva quel senso di malinconia legato al suo passato da mezzala che chissà quando sarebbe poi ritornato.

FINALMENTE. Non ha dovuto attendere molto Zielinski. L'arrivo di Gattuso ha stravolto le precedenti gerarchie facendo spazio alla normalità e al buon senso tattico. Così Zielinski è tornato a fare l'interno di centrocampo e sono arrivati anche i gol, i suoi, quelli che sa fare, che ha sempre fatto, che aveva smarrito per strada costretto a rincorrere avversari o a smistare palla velocemente senza avere il gusto di poterla condurre con eleganza ovunque per il campo con quel passo svelto e la testa alta. Il calcio è una cosa semplice, per dirla alla Gattuso, e allora perché complicarsi la vita?

SVOLTA. Zielinski è una mezzala perfetta per il 4-3-3, il Napoli è tornato al modulo classico ed è arrivato un regista, anzi ne sono stati acquistati due, prima Demme e poi Lobotka, e Piotr ora fa l'interno, si muove sul lato sinistro del campo, ha qualcuno che gli copre le spalle, ha metri da percorrere, ha Insigne al suo fianco e Mario Rui un po' più dietro, c'è Milik (o Mertens) con cui fraseggiare ed è questo il suo mondo perfetto, quello in cui ogni tanto si perde ma poi riappare, come un mago, con l'acuto di un gol - come con la Juventus - o di una semplice giocata che però lascia il segno. Timido e introverso, Zielinski si racconta in campo: per potenzialità è uno dei principali top-player della squadra, deve solo rendersene conto, esserne consapevole, perché anche uno come Sarri, che lo aveva avuto anche ad Empoli, un giorno s'è sbilanciato fino a paragonarlo a De Bruyne. Che è poesia.

RINNOVO. Il ritrovato sorriso spalanca le porte al possibile rinnovo di contratto. La trattativa col Napoli è estenuante e dura da diversi mesi, forse anni, ma è giunta alla conclusione, o quasi, perché la scadenza è il 2021 e dunque presto, in un senso o nell'altro, qualcosa dovrà accadere. L'accordo è più vicino, la volontà comune è quella di proseguire insieme, dunque manca poco alla firma. Vanno incastrati gli ultimi bonus e quella clausola che ancora divide. Questione di dettagli.