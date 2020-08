Il romanista Pruzzo: "Milik? Facciamo un favore al Napoli, è uno che si svincolerà!"

"Giusto puntare Milik? La Roma vuole un giocatore che tra tre mesi è svincolato. Io non so quante possibilità ci siano che vada via dal Napoli, perché devi fare un favore così agli azzurri. Non vedo un operazione così facile da chiudere tra i due club", così l'ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo nel corso di Radio Radio, come riporta La Roma 24, in merito al passaggio ormai molto probabile di Arek Milik alla Roma.