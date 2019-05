Il Rosario Central chiama l'ex azzurro Lavezzi: "Speriamo torni in patria!"

Il Rosario Central chiama Ezequiel Lavezzi. In Argentina sono molti a credere che El Pocho, 34 anni compiuti poco più di venti giorni fa, sia pronto a tornare in patria per concludere la sua carriera, vista la fine imminente della sua avventura in Cina, nell'Hebei Fortune. Tra questi c'è evidentemente anche Ricardo Carloni, vice-presidente del Rosario Central che ai microfoni di Puro Futbol ha espresso tutta l' ammirazione nei suoi confronti: "Spero che un giorno possa venire a giocare qui da noi, è un giocatore che ci darebbe tantissimo, e so che è anche un fan della nostra società", ha concluso.