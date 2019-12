Il Secolo XIX - Il Genoa pensa a Llorente: trattativa difficile per due motivi

Il Genoa di Thiago Motta valuta l'acquisto di un nuovo attaccante in vista del mercato invernale. Tra i nomi nell'elenco della dirigenza rossoblu c'è anche quello di Fernando Llorente che al Napoli non sta trovando tantissimo spazio. Ma la trattativa, scrive Il Secolo XIX, è complicata per due motivi: costo del cartellino (nonostante sia arrivato a Napoli da svincolato) e, soprattutto, ingaggio del calciatore da oltre due milioni. In alternativa il Genoa pensa anche a Kalinic della Roma e a Destro del Bologna.