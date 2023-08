Il sogno Koopmeiners è complicato. Ma le cose possono cambiare in un caso

Il grande sogno per il centrocampo ha un nome e un cognome: Teun Koopmeiners, 10 gol lo scorso anno con l'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grande sogno per il centrocampo ha un nome e un cognome: Teun Koopmeiners, 10 gol lo scorso anno con l'Atalanta, che però pare non voglia cederlo. Per questo si tratta di una pista complicata, un progetto d’investimento che potrebbe diventare più sostenibile se dovesse partire Zielinski. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.