Il Sole 24 Ore - Decreto crescita dal 2020, ma applicabile già per i contratti dal 1 luglio 2019

“Il Decreto Crescita è operativo dal 2020. Ma è applicabile già per i contratti siglati dal 1 luglio 2019. Lo sconto della tassazione sul 50% dell'ingaggio nella stagione 2019/2020 si applicherà soltanto nel secondo semestre (gennaio-giugno). Nel 2019 si pagano imposte per intero”. Lo scrive su Twitter il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo.

Ieri, infatti, in Senato è stato approvato definitivamente il decreto crescita con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astenuti. Insieme con il decreto, diventa legge anche il bonus fiscale per i cervelli cosiddetti “impatriati” in Italia, com’è noto esteso pure agli sportivi professionisti. Sarà più conveniente acquistare atleti che arrivano dall’estero: nel decreto sono previsti benefici per chi rientra (o entra) in Italia dopo due anni di residenza fuori. La tassazione sarà applicata sul 50% del reddito complessivo e non più soltanto sul 30% come per tutti gli altri lavoratori contemplati dal provvedimento.