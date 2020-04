Il solito James e non solo: Ancelotti inserisce 3 azzurri in lista per rinforzare l'Everton

Lunga è la lista 'della spesa' di Carlo Ancelotti per il suo Everton in vista della prossima stagione. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che nel folto elenco dell'ex tecnico azzurro ci sono tre calciatori attualmente in rosa nel Napoli. Si tratta di Lozano, per cui il club chiede almeno 40 milioni, Allan, un pupillo di Ancelotti al pari di James Rodriguez, e anche Callejon, che è in scadenza di contratto e sembra destinato a tornare in patria. Ma Ancelotti, suo ex allenatore, ci prova.