Il sostituto di Insigne non è già in casa

Lozano, Ounas, Politano. Si sprecano le soluzioni per individuare in casa le alternative a Lorenzo Insigne ormai destinato al Toronto. Ma non esiste, oggi, in rosa, ciò che Zielinski era per Hamsik, un naturale erede. Il Napoli dovrà ricorrere al mercato per un gran colpo, per il calciatore che possa sostituire il capitano. Ounas è discontinuo e non offre le giuste garanzie, Lozano è da troppo tempo incognita, non ha mai convinto e anzi potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione in caso di offerte.