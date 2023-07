Il sostituto di Kim in tempo per Dimaro? Tutti i nomi proposti dallo scouting

​​​​​​​I nomi trapelati sono tanti e nell'ultimo periodo se ne sono aggiunti diversi, tra quelli monitorati più o meno recentemente dal Napoli.

In attesa di novità sul fronte Osimhen, il Napoli è chiamato subito al primo acquisto senza Cristiano Giuntoli. In realtà le liste di obiettivi per i vari ruoli sono fatte già da un bel po', frutto del lavoro d'insieme tra Giuntoli, il suo vice Pompilio (che resterà a Napoli) ed il settore scouting guidato da Micheli e Mantovani, ed in vista del ritiro di Dimaro che inizierà tra due settimane la priorità è sicuramente consegnare a Rudi Garcia il sostituto di Kim in modo da poter lavorare col pacchetto di centrali al completo. Il futuro di Kim era chiaro a tutti probabilmente già da gennaio e la società in questi casi solitamente non si fa trovare impreparata. Per questo è il momento delle trattative, più che dello studio e delle analisi, e si partirà dalle prime scelte provando a non scalare troppo nella lista degli obiettivi.

Chi sarà il sostituto di Kim?

I nomi trapelati sono tanti e nell'ultimo periodo se ne sono aggiunti diversi, tra quelli monitorati più o meno recentemente dal Napoli. Si parte sicuramente da Kevin Danso del Lens a Kō Itakura del Borussia M'gladbach, ma anche profili già in Italia come Perr Schuurs del Torino e Giorgio Scalvini dell'Atalanta che però hanno una valutazione molto alta. L'ultimo nome, quello di Robin Le Normand, è sicuramente tra i primissimi della lista ma la clausola da 50mln di euro frena non poco l'operazione mentre già da prima di Kim piacciono allo scouting anche Konstantinos Mavropanos dello Stoccardam, Max Kilman del Wolverhampton e Robin Koch del Leeds. Questi ultimi tre sono anche più facili da raggiungere per valutazione. Nei prossimi giorni, con l'addio di Kim, si entrerà nel vivo.