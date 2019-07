Il suggerimento della Gazzetta: "C'è Aranguiz in vendita, è un ghiotto affare"

Una ghiotta occasione di mercato suggerita stamane dalla Gazzetta dello Sport. Parliamo di Charles Aranguiz, centrocampista del Bayer Leverkusen: contratto in scadenza nel 2020 e cartellino acquistabile per 8-10 milioni. “Parliamo di un grande centrocampista, fra i più completi a livello mondiale, oltretutto con una esperienza importante maturata in giro per il mondo fra club e nazionale”, scrive la Gazzetta. Su di lui ha posato gli occhi il Bayern Monaco, ma 30enne cileno vorrebbe lasciare la Germania. “In Italia ci sarebbe già stato già un contatto più o meno ufficiale con il Milan, ma attenzione anche a Roma e Napoli”, scrive la Gazzetta.