Il terzo acquisto può certificare il primo addio di un senatore

Matteo Politano è vicino al Napoli, trattativa calda, con possibili sviluppi nelle prossime ore. Un eventuale acquisto a sorpresa che può essere anticamera di un addio eccellente. L'esterno dell'Inter, infatti, gioca a destra, pur essendo mancino, dunque nel ruolo che dal 2013 è di Callejon. Un indizio sul suo futuro? Possibile. Lo spagnolo è in scadenza di contratto, non rinnoverà, dunque non è da escludere l'ipotesi di una cessione anticipata cercando anche di ricavarci qualcosa dal punto di vista economico, per non perderlo a zero la prossima estate. Si tratta semplicemente di un'ipotesi.

Il Napoli si prepara alla rivoluzione che è stata già posticipata dopo l'addio di Sarri. I senatori andranno via, Callejon è tra questi, l'arrivo dei vari Demme, Lobotka e forse Politano è anche la conferma della volontà da parte della società di ripartire da volti nuovi per ridare entusiasmo e motivazioni ad una rosa forte, di valore, ma da anni ferma, con calciatori che hanno già fatto la storia, sfiorandola, e ora (molti) con la testa altrove, perché in scadenza di contratto.