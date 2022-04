Il Torino cerca un nuovo portiere: nel casting c'è anche Meret

Le alternative sono Strakosha della Lazio - svincolato - Provedel dello Spezia o Semper del Genoa.

Il Torino ha in ballo un casting per la porta. Se è vero che Berisha sta dando sicurezza, come spiega Tuttosport dall'altro ci sarà un nuovo inserimento come titolare. Svariati i nomi: da Sirigu a Cragno, quest'ultimo graditissimo come Meret del Napoli. Le alternative sono Strakosha della Lazio - svincolato - Provedel dello Spezia o Semper del Genoa.