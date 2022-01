Il Torino fa sul serio per Gatti: già offerti 10mln al Frosinone, attesa per l'intesa

Il Torino che in queste ore sta definendo l'acquisto di Samuele Ricci dall'Empoli ha rilanciato, scrive 'Tuttosport', anche per un altro obiettivo. E' il difensore classe '98 del Frosinone Federico Gatti: offerti 7.5 milioni di euro più 2.5 di bonus per arrivare ai 10 richiesti dalla società laziale. Il Torino vuole chiudere subito, anche perché è a conoscenza dell'importante concorrenza, dal Sassuolo passando per il Napoli e non solo.