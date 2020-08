Il Torino ha provato a corteggiare Hysaj: no secco dell'albanese

Al Torino sta per partire un nuovo ciclo dopo la stagione deludente che s'è appena conclusa. Stando a quanto scritto oggi in edicola da Tuttosport, tra i tanti obiettivi granata per ripartire c'è (o, per meglio dire, c'era) anche il nome di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, però, avrebbe immediatamente rifiutato la corte del club piemontese.