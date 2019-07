Il Torino insiste per Verdi: contatti in corso, ma ADL non accetta 20mln

Il mercato del Torino deve ancora decollare, ma la priorità è chiara da tempo: un attaccante di qualità che possa giocare alle spalle di Belotti. Secondo Tuttosport, gli obiettivi sono soprattutto due: Rodrigo de Paul e Simone Verdi. Per entrambi Urbano Cairo ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro, rispettivamente a Udinese e Napoli. Ma il prezzo, ad oggi, è più alto sia per quanto riguarda l'argentino (circa 30 milioni) che l'ex Bologna. (almeno 25 milioni).



CONCORRENZA - Inoltre c'è da registrare il forte pressing della Sampdoria per Verdi, avversario non di poco conto visto che potrebbe presentare una proposta più allettante ad Aurelio De Laurentiis. I contatti comunque procedono giorno dopo giorno e la dirigenza granata spero che il tempo possa stringere la forbice che c'è tra domanda e offerta.