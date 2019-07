Il Torino si cautela dopo le difficoltà col Napoli per Verdi: fissato un nuovo obiettivo

Il Torino viste le difficoltà nel chiudere l'accordo col Napoli per Simone Verdi è in trattativa col Bordeaux per Kamano.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Alla ricerca di una seconda punta da consegnare nelle mani di Walter Mazzarri, il Torino viste le difficoltà nel chiudere l'accordo col Napoli per Simone Verdi è in trattativa col Bordeaux - scrive 'L'Equipe' - per l'acquisto del calciatore guineano classe '96 François Kamano. L'ex Bastia che piace molto anche al Bordeaux e al Siviglia del ds Monchi.