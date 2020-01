Il Torino vuole Younes, ma prima deve partire Iago Falque: i dettagli

Capitolo cessioni per il Napoli. Giuntoli è a lavoro per piazzare i vari esuberi della rosa partenopea. In questo senso il Torino prova ad accelerare per Amin Younes, ma la trattativa entrerà nel vivo soltanto quando - e se - sarà ceduto Iago Falque. Stando a quanto riferito da Tuttosport, i due calciatori hanno caratteristiche simili e il Toro vede nel tedesco il sostituto perfetto.