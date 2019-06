Il Toro vuole Mario Rui ma i 18 mln chiesti da ADL sono troppi: Cairo attende che la cifra scenda

Il Torino tiene sempre gli occhi su Mario Rui, esterno sinistro portoghese in uscita dal Napoli. Stando all’edizione odierna di Tuttosport, i granata sono in attesa che le dinamiche di mercato possano far scendere il costo del calciatore per adesso ritenuto troppo caro. “Il portoghese - scrive il quotidiano torinese - è stato tra i primi, chiari obiettivi per rinforzare la rosa di Mazzarri, ma in questo momento i discorsi si sono congelati in attesa che De Laurentiis cali sensibilmente dalle pretese attuali: il presidente azzurro parte da 18 milioni, ma per il Toro sono tanti anche i circa 13 ai quali radio mercato fa capire che il Napoli potrà scendere”.