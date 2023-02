Il Tottenham si pente di Ndombele: "Pagato troppo, è stato un acquisto sbagliato"

Ndombele è stato pagato 65 milioni di sterline. Il Tottenham attraverso le parole del presidente Levy spiega che si è trattato di un acquisto sbagliato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ndombele è stato pagato 65 milioni di sterline. Il Tottenham attraverso le parole del presidente Levy spiega che si è trattato di un acquisto sbagliato pagato troppo - come Lo Celso - e che in campo non ha reso. Anche per gli investimenti sbagliati, dice il numero uno degli Spurs, la situazione economica è sfuggita di mano e ora bisogna invertire la rotta. Intanto Ndombele potrebbe tornare in Inghilterra a fine stagione dato che il riscatto del Napoli non è scontato.