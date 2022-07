Il Valencia molla Politano: ha preso Castillejo a zero, verserà solo dei bonus

Quella di Samuel Castillejo al Valencia di Rino Gattuso è una cessione e non una rescissione del contratto.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, quella di Samuel Castillejo al Valencia di Rino Gattuso è una cessione e non una rescissione del contratto. Il Milan, dunque, percepirà dei bonus in base a degli obiettivi fissati nel contratto.