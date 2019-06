Il Valencia spera nell'addio dell'obiettivo azzurro de Paul all'Udinese: ecco il motivo

Il Valencia guarda con interesse anche al mercato delle squadre italiane. Più precisamente, a quello a tinte bianconere. Giù, perché secondo quanto affermato da Marca, il club spagnolo potrebbe ricavare del denaro dagli eventuali addii di Joao Cancelo e Rodrigo de Paul rispettivamente a Juventus e Udinese. Per il fantasista argentino finito nel mirino del Napoli – si legge – ricaverà il 20% di quanto incasserà invece il sodalizio friuliano come premio di formazione (de Paul è cresciuto al Valencia); per l’ex Inter, invece, ci sarebbe una clausola nell’accordo raggiunto lo scorso anno con la Vecchia Signora per una piccola percentuale su una futura rivendita.