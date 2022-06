Il vecchio obiettivo che sponsorizza anche Spalletti

Il Napoli seguiva Jordan Veretout prim'ancora che Spalletti lo apprezzasse e a lui pensasse per il Napoli

Il Napoli seguiva Jordan Veretout prim'ancora che Spalletti lo apprezzasse e a lui pensasse per il Napoli (come ha rivelato Dotto sul Corriere dello Sport). Si parlava dell'ex Fiorentina già da 3-4 anni, prima del suo trasferimento alla Roma. Oggi è complicato vederlo al Napoli per l'età, quasi trent'anni, per un ingaggio alto e perché le gerarchie a centrocampo sono cambiate.