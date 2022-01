Il Venezia ci prova con un ex azzurro: tentativo con la Roma per Diawara

La Roma rincorre la giornata decisiva per le ultime operazioni da completare. Resta in sospeso la questione legata alle uscite, in particolare maniera quella di Amadou Diawara. Il centrocampista è aperto alla possibilità dì andare al Valencia, ma resta in attesa dì comprendere le scelte del club spagnolo che sta facendo valutazioni ulteriori e sondando altri profili per la propria linea mediana. In Italia si è fatto avanti il Venezia, che resta però una soluzione difficile da percorrere per la volontà del ragazzo che darebbe priorità alla pista spagnola.

L’eventuale uscita dì Diawara potrebbe mettere la Roma nelle condizioni dì approntare un ulteriore assalto in entrata a completamento della rosa, anche se non ci sono piste che risultano particolarmente calde. Del resto, nell’ultimo giorno dì mercato le sorprese sono dietro l’angolo.