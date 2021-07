Il vero motivo per cui ADL ha pensato all'esonero di Gattuso

Dopo Verona-Napoli, tante voci sul futuro della panchina azzurra. Incertezze legate alle difficoltà tattiche del Napoli. Gattuso in bilico. De Laurentiis aveva pensato realmente al suo addio. Ma non per motivi tecnici. In realtà, il patron, come ha dichiarato, aveva contattato Spalletti (che aveva detto sì) perché temeva che potessero esserci ancora problemi per Gattuso con la miastenia oculare. Per fortuna, il problema si è risolto dopo qualche settimana.